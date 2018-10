OE2019

A Cinemateca terá uma subida na previsão da despesa para 2019, para um total de 4,7 milhões de euros, mas não conseguirá utilizar as verbas por causa de constrangimentos administrativos, disse à Lusa o subdiretor Rui Machado.

"É um valor meramente indicativo, não é real, a Cinemateca nunca vai conseguir utilizar as verbas devido às cativações. Não podemos olhar apenas para o orçamento, mas também para a Lei do Orçamento que mantém os constrangimentos e é um espartilho tão grande ou maior", sublinhou.

Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019, entregue na segunda-feira no Parlamento, a Cinemateca Portuguesa terá uma previsão de despesa consolidada de 4,7 milhões euros, com um ligeiro aumento de 500 mil euros em relação a 2018.