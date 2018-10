Mau Tempo

A EDP pediu hoje às pessoas que ainda estão sem luz por causa da tempestade Leslie para passarem a contactar a linha de apoio ao cliente, num momento em que os trabalhos de reposição focam-se em casos pontuais.

Em declarações aos jornalistas em Soure, o presidente da EDP Distribuição, João Torres, afirmou hoje que espera, até ao final do dia, passar a ter menos de 30 mil lares sem luz, referindo que a maioria das situações de falhas no fornecimento de energia concentra-se nos concelhos de Soure, Figueira da Foz e Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.

"Resolvida a situação de média tensão, [o foco] deverá ser dirigido à rede de baixa tensão", explanou o responsável, referindo que, a partir de agora, é pedido aos clientes para passarem a contactar a linha de atendimento da EDP, para se poder fazer uma "intervenção de forma mais fina".