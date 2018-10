OE2019

O primeiro-ministro defendeu hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2019 apresenta uma aposta clara na melhoria da qualificação dos cidadãos, destacando medidas como a redução das propinas e o aumento das residências universitárias.

"Este orçamento é claro na aposta que faz nas qualificações, onde saliento a democratização do Ensino Superior, tanto pela redução das propinas como pelo aumento das residências universitárias", declarou António Costa no discurso que fez na conferência de alto nível da Organização Internacional do Trabalho (OIT), no Palácio Foz, em Lisboa.

Nesta conferência, subordinada ao tema do "Trabalho digno em Portugal 2008/2018 - da crise à recuperação", o líder do executivo assumiu ter consciência de que "há muito a fazer" no país em matéria de melhoria das qualificações.