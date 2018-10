São Tomé/Eleições

Os presidentes das assembleias de apuramento distritais das eleições de São Tomé e Príncipe recusaram acatar uma exigência do Tribunal Constitucional, feita esta segunda-feira, com vista à reavaliação dos votos nulos das legislativas de 07 de outubro.

Numa carta dirigida ao Tribunal Constitucional (TC), divulgada hoje, os responsáveis recordam que os seus "poderes se encontram esgotados", pelo que "não é possível satisfazer a solicitação" daquele órgão.

A posição dos presidentes das assembleias de apuramento surge em resposta a uma nota do TC, que lhes foi enviada, pedindo que as urnas com os votos nulos e brancos fossem encaminhadas para este tribunal para uma reavaliação.