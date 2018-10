Actualidade

A 22.ª edição do Barroselas Metalfest, que se vai realizar entre 26 e 28 de abril de 2019, vai contar com as presenças de Benediction, Godflesh e The Black Dahlia Murder, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a organização do festival que se realiza naquela freguesia do distrito de Viana do Castelo revelou ainda, no primeiro anúncio do cartaz do próximo ano, os nomes de Midnight, Birdflesh, Venenum, Eagle Twin, Imperial Triumphant, Barshasketh, Sublime Cadaveric Decomposition, Vacivus e Nervosa.

A representação nacional começa a ser delineada com as confirmações de Martelo Negro, Namek e Analepsy.