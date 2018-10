Actualidade

A Moody's subiu hoje o 'rating' de várias instituições bancárias portuguesas, poucos dias depois de ter tirado Portugal do "lixo", avançou a agência em comunicado.

Assim, o organismo resolveu subir o 'rating' da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em dois níveis. Os depósitos a longo prazo e a dívida sénior sem garantia subiram de 'Ba3' para 'Ba1', com um 'outlook' (perspetiva) estável.

No caso do BCP, a Moody's melhorou o 'rating' dos depósitos de longo prazo para 'Ba3', quando estava em 'B1', com um 'outlook' positivo, o que reflete uma subida de um nível.