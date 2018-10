Brasil/Eleições

O candidato da extrema direita às presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro prometeu hoje a Itália extraditar Cesare Battisti, detido no Brasil, caso vença a segunda volta das eleições.

Na sua conta do Twitter, em italiano e em português, o candidato do PSL à Presidência do Brasil escreveu: "Como já foi falado, reafirmo aqui o meu compromisso de extraditar o terrorista Cesare Battisti, amado pela esquerda brasileira, imediatamente em caso de vitória nas eleições".

Assim, acrescenta, "mostraremos ao mundo o nosso total repúdio e empenho na luta contra o terrorismo".