Actualidade

O internacional português Bruno Fernandes foi hoje novidade no treino do Sporting, que prepara a partida de sábado frente ao Loures, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol.

Depois de ter representado a seleção portuguesa nos confrontos com Polónia e Escócia, o capitão 'leonino' realizou na segunda-feira um treino focado na recuperação física e hoje já esteve disposição do técnico José Peseiro no relvado.

Ainda assim, o técnico dos 'leões' continua a trabalhar sem alguns atletas que continuam ao serviço das seleções, além dos casos de Bas Dost, Mathieu e Raphinha, que continuam em tratamento. Luís Maximiano já integrou os treinos apesar de apresentar ainda pequenas limitações.