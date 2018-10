Actualidade

O envolvimento do setor privado é "absolutamente crucial" para o investimento em África, defendeu hoje uma responsável europeia, sublinhando que as políticas de cooperação ajudam a "pavimentar o caminho".

"É absolutamente crucial envolver o setor privado. Acreditamos que o investimento dos doadores internacionais e setor público está a pavimentar o caminho para o setor privado, ao promover o desenvolvimento de estradas, infraestruturas, eletricidade, água e tecnologias digitais", destacou a responsável do setor de nutrição da Comissão Europeia, Madeline Onclin, à margem do 1.º Fórum Africano para a Nutrição, promovido pela Aliança Global para a Melhoria da Nutrição (GAIN), que decorre na capital do Quénia, Nairobi.

Madeline Onclin afirmou que as políticas de cooperação ajudam a alavancar o investimento e deu, como exemplo, os vários instrumentos financeiros europeus neste domínio, incluindo o recente Plano de Investimento Externo (PIE).