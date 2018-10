Brexit

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal anunciou hoje que terá este mês um estudo sobre os efeitos do 'Brexit' na economia portuguesa, análise que "na melhor das hipóteses" aponta para uma quebra entre 15% a 23% nas exportações.

A informação foi avançada pelo presidente da CIP, António Saraiva, que falava no final da reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social, que foi presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, e dedicada em exclusivo à discussão do Conselho Europeu de quarta-feira, da Cimeira do Euro e do 'Brexit' (processo de saída do Reino Unido da União Europeia).

"A CIP está a concluir um estudo que apresentará publicamente no próximo dia 31 (de outubro) onde se pode vislumbrar os efeitos que o 'Brexit' terá para a economia portuguesa, nomeadamente para as exportações e para aqueles setores que serão inevitavelmente mais afetados, a moda, a química, o turismo, a indústria conserveira", disse o representante, em declarações aos jornalistas, à saída da reunião.