OE2019

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, disse hoje à Lusa que o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) proposto pelo Governo "é contido e responsável" e que o alargamento do calendário fiscal "beneficiará todos".

Este "é um Orçamento contido e responsável a nível fiscal" e traz "mais segurança a nível das empresas e das famílias", afirmou Paula Franco, numa primeira apreciação sobre o documento entregue no parlamento na segunda-feira à noite.

Na proposta, o Governo estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2% no próximo ano, uma taxa de desemprego de 6,3% e uma redução da dívida pública para 118,5% do PIB.