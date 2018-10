Mau Tempo

O Hotel das Termas do Bicanho, situado na zona oeste do concelho de Soure, ficou "bastante danificado" pela tempestade Leslie, no sábado, informou hoje o presidente da Câmara Municipal.

Segundo o autarca, este hotel de quatro estrelas concluído em 2015 será o "maior prejudicado na área dos serviços" do concelho de Soure, com viaturas de clientes danificadas pela queda de árvores, cerca de 30 dos quase 100 quartos danificados e estragos no spa e termas.

"Tinha, na altura, 300 hóspedes. Mas, felizmente, ninguém se aleijou", disse o presidente da Câmara de Soure, Mário Jorge Nunes, que falava aos jornalistas após um ponto de situação da EDP sobre a reposição da luz naquele concelho.