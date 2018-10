Mau tempo

A escola básica n.º 1 da Praia da Vieira e a Escola Secundária José Loureiro Botas, em Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande, estão encerradas desde a passagem do furacão Leslie, disse à agência Lusa o presidente da Junta.

Segundo Álvaro Cardoso, presidente da Junta de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria, as escolas sofreram danos ao nível da cobertura, que estão a ser reparados. "As obras são da responsabilidade da Câmara. Prevemos que amanhã [quarta-feira] se possa abrir a secundária", disse o autarca.

Na página de Facebook, o Município da Marinha Grande informou que a reabertura da EB1 da Praia da Vieira já está prevista para quinta-feira.