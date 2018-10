São Tomé/Eleição

Militares são-tomenses entraram hoje à tarde no Tribunal Constitucional, gerando aplausos efusivos dos populares concentrados diante do edifício, onde decorre a reavaliação dos votos nulos e brancos das eleições de 07 de outubro, constatou a Lusa no local.

Os militares entraram no edifício do TC, na capital são-tomense, cerca das 16:30 locais (a mesma hora em Lisboa) e ainda permaneciam no seu interior mais de uma hora depois.

O edifício tem estado a ser protegido por agentes da Unidade de Proteção dos Dirigentes do Estado (UPEE) e da polícia nacional, que não reagiram à ação dos militares.