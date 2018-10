Actualidade

O antigo secretário-geral da ONU Ban Ki-moon defendeu hoje, na Holanda, que o mundo chegou a um "ponto sem retorno" em matéria de alterações climáticas.

Ban Ki-moon falava no lançamento da Comissão Internacional para o Clima, que acompanhará as medidas que os países, em particular os mais pobres, podem adotar contra os efeitos do aquecimento global, como a subida do nível do mar e as secas prolongadas.

A comissão, com sede na cidade holandesa de Roterdão, é liderada pelo antigo secretário-geral das Nações Unidas, pelo fundador da Microsoft e ativista do clima Bill Gates e pela diretora-executiva do Banco Mundial, Kristalina Georgieva.