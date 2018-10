Mau tempo

Duas escolas do concelho de Montemor-o-Velho estão ainda encerradas devido à tempestade Leslie e cerca de 300 crianças continuam sem atividades educativas, disse hoje o presidente da Câmara Municipal.

Três dias depois da passagem do furação, que teve efeitos devastadores na generalidade dos setores do concelho, mantêm-se fechadas a Escola Básica 2/3 da Carapinheira e a congénere do Seixo, que inclui jardim-de-infância, descreveu Emílio Torrão à agência Lusa.

As aulas foram hoje retomadas nos restantes estabelecimentos de ensino deste município do distrito de Coimbra.