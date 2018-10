Mau tempo

O presidente da Câmara de Lisboa considerou hoje "absurdo" o debate sobre a mensagem enviada pela EMEL sobre os riscos da tempestade Leslie, vincando que serão utilizadas "todas as bases de dados" à disposição para prevenir situações como esta.

"Tenho assistido com uma imensa perplexidade ao absurdo deste debate sobre o envio ou não envio de mensagens pela EMEL. Absurdo, absurdo é ouvir responsáveis da Proteção Civil do país a dizerem que não emitiram mensagens para as populações afetadas porque o protocolo com a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) só lhes permite enviar mensagens em caso de fogos rurais", vincou Fernando Medina (PS) durante a sessão plenária de hoje da Assembleia Municipal.

"Eu quero reagir de forma muito clara e muito afirmativa contra tudo o que tenho visto de perfeito e absoluto disparate na opinião pública", insistiu o chefe do executivo camarário, após a questão ter sido levantada pelos eleitos do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa.