Mau tempo

O presidente do partido Aliança e ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes manifestou-se hoje "muito impressionado" pela destruição causada pela tempestade Leslie na Figueira da Foz e apelou à atenção das autoridades locais, Governo e Presidente da República.

"Estou muito impressionado com o que vi, as imagens que chegam pelas televisões e pelas redes sociais não documentam a dimensão do que aqui aconteceu. Os estragos, os prejuízos, as consequências são muito superiores àquilo que se podia vislumbrar pelas imagens que nos iam chegando", disse à agência Lusa Pedro Santana Lopes.

O também ex-presidente da autarquia da Figueira da Foz, de 1998 e 2001, e "figueirense adotado", visitou hoje diversos locais da cidade e do concelho, entre os quais o porto de pesca e o parque de campismo do Cabedelo, e adiantou que a extensão dos prejuízos, vista "ao vivo", tem "consequências na vida das pessoas, na estrutura económica da Figueira e não vai ser recuperável sem ajuda, sem apoio", disse.