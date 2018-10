Actualidade

O surfista Frederico Morais passou hoje a ser o único português a competir no Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial, enquanto os mais cotados do campeonato continuam em prova.

Ainda que tenha que disputar a ronda de repescagem, que no dia de hoje ficou precisamente a meio, 'Kikas', 22.º do 'ranking' mundial, já sabe que está sozinho em prova quando enfrentar o brasileiro Yago Dora na bateria 12, após as eliminações de Vasco Ribeiro e Miguel Blanco.

Tanto para Vasco como para Miguel não se avizinhava fácil a 'luta' diante de Owen Wright e de Wade Carmichael, respetivamente.