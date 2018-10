Actualidade

Uma "brincadeira inocente" com a venda de "bolachas Ronaldo" num café português no Reino Unido, para mostrar apoio ao futebolista português, causou tanta controvérsia em 24 horas que o proprietário admite ter de fechar o negócio.

"Quem me conhece sabe que nunca foi minha intenção provocar qualquer polémica", disse hoje à agência Lusa José Gonçalves, surpreendido com as reações recebidas.

Na origem do problema estão biscoitos que colocou à venda na segunda-feira, usando uma forma onde duas figuras estão a praticar um ato sexual, ao qual chamou "Ronaldo Cookies" [Bolachas Ronaldo].