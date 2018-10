Inquérito/Energia

A audição do antigo ministro da Economia Manuel Pinho na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da energia está prevista para 20 de dezembro, após a suspensão dos trabalhos devido ao Orçamento do Estado para 2019.

Em setembro, os deputados da comissão de inquérito decidiram que queriam ouvir Manuel Pinho já nesta quarta-feira, mas o antigo ministro da Economia do governo de José Sócrates explicou não ter disponibilidade para essa data, uma vez que, como trabalha fora do país, nos Estados Unidos, esta seria incompatível com as suas atividades profissionais.

Manuel Pinho disponibilizou-se para que a audição fosse por videoconferência - tal como aconteceu com outros intervenientes que também estavam fora do país --, cumprindo assim a data pedida, mas a comissão preferiu ouvi-lo presencialmente.