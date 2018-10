Actualidade

O corpo do jornalista desaparecido Jamal Khashoggi foi desmembrado depois de ter sido assassinado há duas semanas no consulado saudita, em Istambul, afirmou hoje uma fonte turca à estação televisiva CNN.

No seu portal na Internet, a estação de televisão norte-americana avançou que o Presidente, Recep Tayyip Erdogan, afirmou hoje de manhã que os investigadores turcos estavam a analisar materiais "tóxicos" e "pintados".

As autoridades turcas investigam o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que a 02 de outubro entrou no consulado para tratar de questões administrativas, não voltando a ser visto.