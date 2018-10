Mau tempo

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu hoje, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, que vão existir os recursos necessários para apoiar as populações e as autarquias afetadas pela tempestade Leslie.

"Não pode deixar de haver recursos para a recuperação da normalidade de vida das famílias numa ocorrência destas e vamos ter os recursos necessários", disse o governante, após a visita às piscinas municipais de Condeixa-a-Nova, cuja cobertura ficou completamente destruída.

A tempestade Leslie, que atingiu, sobretudo, a região Centro, provocou estragos superiores a 1,1 milhões de euros nos equipamentos municipais de Condeixa-a-Nova, segundo o presidente do município.