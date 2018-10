Actualidade

O reitor da Universidade de Lisboa defendeu hoje no parlamento que se vive uma situação de "alarme" no alojamento universitário e que não se lembra de "uma situação tão grave desde o 25 de Abril" de limitação de acesso ao ensino superior.

O reitor da Universidade de Lisboa (ULisboa), António Cruz Serra, foi hoje ouvido pela comissão parlamentar de educação e ciência, a pedido do PSD, que requereu a audição depois de o reitor ter feito fortes críticas à política para o ensino superior do ministério tutelado por Manuel Heitor num discurso na cerimónia de despedida do Presidente da República da instituição onde foi durante décadas professor de Direito.

Para Cruz Serra, o problema afasta muitos potenciais estudantes do ensino superior, uma vez que as famílias não têm capacidade de suportar os custos inerentes, nomeadamente o arrendamento de quartos, face à escassez de oferta em residências públicas.