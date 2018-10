OE2019

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) congratulou-se hoje com "a melhoria de condições de vida para os cidadãos mais desprotegidos" prevista no Orçamento do Estado para 2019, mas critica a "desconsideração" a que são votados os tribunais.

A ASJP congratula-se também com "a melhoria que é conferida ao orçamento da Presidência da República, da Assembleia da República (AR) e do Governo", observando, porém, que essa melhoria não se alarga aos tribunais.

Assim, a ASJP lamenta "a desconsideração que, mais uma vez, é dada ao órgão de soberania tribunais, uma vez que os juízes, estando ao mesmo nível do Estado que outros órgãos de soberania (Presidência da República, AR e Governo), continuam com o seu orçamento congelado, diminuindo todos os anos por via da inflação".