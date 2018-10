Actualidade

Uma comissão de inquérito começou hoje a investigar a morte de seis pessoas na violência registada em manifestações pós-eleitorais no Zimbabué, em agosto, ouvindo testemunhas que responsabilizam a oposição pelos incidentes.

O Presidente Emmerson Mnangagwa nomeou uma comissão de sete membros, liderada pelo ex-Presidente sul-africano Kgalema Motlanthe, para investigar as mortes de seis mortas quando o exército abriu fogo durante as manifestações, em Harare, acusando a Comissão Eleitoral de atrasar a divulgação dos resultados das eleições gerais de 30 de julho.

"Pedimos a todas as testemunhas e pessoas com informações que ajudem no trabalho da Comissão", disse Motlanthe, acrescentando que a Comissão "investigará se o grau de força utilizado foi adequado".