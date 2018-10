Actualidade

O Governo da República Democrática do Congo (RDCongo) expressou hoje "toda a indignação e com vivos protestos" para com Angola, que expulsou 200.000 congoleses, dos quais 30.000 "brutalmente", e lamentou a perda de vidas humanas.

"O Governo condena as violações dos direitos humanos e as perdas de vidas humanas, provocadas pelas expulsões realizadas ao arrepio das convenções existentes", referiu o executivo, em comunicado lido após o Conselho de Ministros, realizado hoje, em Kinshasa.

Lamentando "o desrespeito do princípio da informação prévia que exige que qualquer país que expulse migrantes irregulares informe o país de acolhimento antecipadamente sobre as pessoas a expulsar", o Governo da RDCongo "decidiu apresentar a Angola toda a sua indignação".