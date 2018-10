OE2019

O secretário-geral do PS afirmou hoje que os níveis de investimento na saúde regressam em 2019 aos valores de 2011 e que no próximo ano os reformados retomam o poder de compra anterior ao início do congelamento.

António Costa falava na reunião do Grupo Parlamentar do PS, numa intervenção de cerca de 30 minutos em que insistiu também na ideia de que o Orçamento do Estado para 2019 permitirá que os portugueses paguem no seu conjunto menos 1000 milhões de euros em IRS.

"Este é um Orçamento que melhora a vida dos portugueses, desde logo porque vamos pagar menos 1000 milhões de euros em IRS do que o que pagaríamos em 2015", começou por referir o líder socialista, antes de também dizer que, em 2019, vai baixar o custo da energia paga por cada família.