A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) adiou uma viagem ao Médio Oriente, que incluía uma escala na Arábia Saudita, uma decisão que surge num momento de crescente mediatização do caso da morte do jornalista Jamal Khashoggi.

"A viagem da diretora ao Médio Oriente foi adiada", disse na terça-feira um porta-voz do FMI numa breve declaração, sem mais explicações.

Christine Lagarde deveria comparecer numa conferência sobre investimentos no reino saudita, entretanto boicotada por muitos convidados de prestígio, na sequência do desaparecimento a 02 de outubro de Khashoggi, após uma visita ao consulado daquele país em Istambul, na Turquia.