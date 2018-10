Actualidade

Cinco dos 15 envolvidos no desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi são próximos do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, segundo as autoridades turcas que estão a investigar o caso, noticiou na terça-feira o jornal New York Times (NYT).

Os cinco suspeitos envolvidos no homicídio de Khashoggi fazem parte do grupo de quinze funcionários sauditas que chegaram em dois aviões à Turquia horas antes do jornalista desaparecer a 02 de outubro no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, na Turquia.

Um deles, Maher Abdulaziz Mutreb, é companheiro regular do príncipe nas suas viagens ao exterior, enquanto outros três envolvidos também fazem parte do círculo de segurança de Mohamed bin Salman. Já o quinto elemento é médico forense do Ministério do Interior da Arábia Saudita, cuja suposta relação não é detalhada pelo NYT.