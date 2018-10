Mau Tempo

Uma das árvores mais conhecidas do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, a figueira estranguladora, ficou muito afetada pela tempestade Leslie, que danificou centenas de plantas naquele espaço da cidade, disse um responsável.

"A figueira estranguladora foi muito afetada", disse à agência Lusa o diretor do Botânico, António Gouveia, referindo que algumas das árvores mais icónicas ficaram "completamente irreconhecíveis e desequilibradas", como é o caso daquela árvore de grande porte com mais de 130 anos e que é um dos símbolos do jardim.

Segundo o responsável, uma parte significativa do Botânico, com cerca de 250 anos de história, foi danificada pela tempestade Leslie, no sábado, quer na mata, quer no jardim clássico, contabilizando "centenas de árvores" danificadas, "algumas severamente".