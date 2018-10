OE2019

O governo criou um 'site' sobre o Orçamento do Estado de 2019, que inclui uma mensagem em vídeo do primeiro-ministro, António Costa.

"Um orçamento que continua a recuperação de rendimentos das famílias e que apoia o investimento das empresas e a inovação", lê-se no texto de apresentação do 'site' www.oe2019.gov.pt.

Depois, são descritas as medidas do orçamento, por área governativa, e apresenta quatro prioridades, entre elas "mais rendimento para as famílias" e "empresas mais produtivas e inovadoras".