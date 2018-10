Actualidade

O Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho realizar-se-á de 12 a 18 de novembro, incluindo, entre 375 filmes de 43 países, uma mostra sobre o realizador sérvio Nikola Madjak e outra sobre cinematografia feminina.

Ocupando diferentes salas da cidade de Espinho, a 42.ª edição do certame terá em competição 103 obras, sendo que o vencedor da categoria de curtas-metragens será automaticamente selecionado para a lista prévia dos candidatos aos nomeados ao Óscar de Melhor Curta de Animação

O arranque do festival vai fazer-se com uma homenagem a Nikola Madjak (1927-2013), que a organização do Cinanima apontou hoje como "o pai do cinema de animação na Sérvia" pela autoria dos "primeiros filmes animados realizados em Belgrado". Em Espinho, a retrospetiva que lhe é dedicada irá recuperar "Time of Vampires" (1971) e "Encyclopedia of a Hangman" (1974).