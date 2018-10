Actualidade

A EPAL espera resolver até ao final da manhã os problemas de abastecimento de água nalgumas ruas de Lisboa provocados pela rotura numa conduta, que fez abater o piso em Alcântara e cortou o trânsito na zona.

Segundo a EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA, por causa da rotura numa conduta na Rua Maria Pia, em Alcântara, que obrigou ao corte do trânsito, faltou a água em parte desta rua e em parte da Rua Arco do Carvalhão, assim como na Calçada dos sete Moinhos.

"As equipas da EPAL estão no local a realizar manobras de rede no sentido de regularizar o abastecimento de água nas referidas ruas até ao final desta manhã", refere a empresa, com comunicado.