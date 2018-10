Actualidade

A guerra civil angolana será o tema de abertura do Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, que a 12 de novembro exibe "Mais um dia de vida", inspirado no livro homónimo de Ryszard Kapuscinski.

Apontado pela produtora e distribuidora Midas Filmes como "um dos grandes - senão o maior - repórter de guerra do século XX", esse jornalista e escritor polaco (1932-2007) acompanhou o conflito em Angola em 1975 e publicou depois as suas memórias sobre os últimos três meses de presença portuguesa no país.

São essas recordações, tal como relatadas por Ryszard Kapuscinski no seu livro de 1976, que agora servem de argumento ao filme do espanhol Raul de la Fuente e do polaco Damian Nenow.