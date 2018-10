Actualidade

O piloto português Tiago Monteiro, afastado das pistas desde setembro de 2017, quando sofreu um acidente grave em Barcelona, regressa à competição em Suzuka, em 27 e 28 de outubro.

Tiago Monteiro, que compete no WTCR (Campeonato do mundo de carros de turismo), estará no Grande Prémio do Japão, ao volante do Honda Civic Type R TCR da Boutsen Ginion Racing que nas últimas corridas esteve nas mãos de Benjamin Lessennes e Ma Qinghua.

"Não há palavras para descrever a sensação de estar de volta. Houve alturas em que tudo pareceu mais complicado, mas nunca perdi a esperança nem o foco", disse o piloto, em declarações à sua assessoria de imprensa.