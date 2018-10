Mau tempo

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPCentro) anunciou hoje que disponibiliza, na sua página na internet, uma plataforma para a submissão 'online' da identificação dos prejuízos agrícolas causados pelo furacão Leslie.

O Núcleo de Informações e Relações Públicas da DRAPCentro refere em comunicado hoje divulgado que, na sequência da passagem da tempestade pela Região Litoral Centro, que provocou danos avultados nas explorações agrícolas, aquela entidade "encontra-se, desde o primeiro momento, no terreno, a efetuar o levantamento dos prejuízos de âmbito agrícola".

No entanto, face à dimensão das ocorrências e para efetuar o levantamento de prejuízos "no mais curto espaço de tempo possível", aquela entidade disponibilizou na sua página de internet uma plataforma para a submissão 'online' da identificação desses prejuízos, que está acessível no link http://www.drapc.min-agricultura.pt/base/especial/pavii/pavii_fdp.php.