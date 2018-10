Actualidade

Os analistas do Banco de Fomento Angola (BFA) consideram que a recessão que o país vai enfrentar este ano "deverá ser mais intensa do que a verificada em 2016", ano em que o PIB caiu 2,5%.

De acordo com uma informação ao mercado dos analistas do BFA, a que a Lusa teve acesso, "tendo em conta as previsões para o PIB petrolífero, é de esperar uma recessão, que deverá ser mais intensa do que a verificada em 2016".

O documento, feito no seguimento da divulgação pelo Instituto Nacional de Estatística, da evolução do PIB nos primeiros seis meses deste ano, considera que as mudanças no país, "sendo positivas, não estão a permitir um ambiente de estabilidade que é necessário ao início de uma recuperação económica", e acrescenta que a política contracionista do Banco Nacional de Angola origina uma escassez da moeda local.