Mau tempo

A Quercus defendeu o hoje o reforço das verbas atribuídas pelo Orçamento do Estado 2019 ao Instituto da Conservação Natureza e Florestas (ICNF) para intervenções de emergência, manutenção e recuperação das Matas Nacionais atingidas por incêndios e mau tempo.

"O ICNF deve ter meios financeiros e humanos robustos que lhe permitam agir rápida e eficazmente nestas situações extremas cada vez mais frequentes", defende a organização ambientalista.

A Quercus acredita que "ainda há margem" durante a discussão do Orçamento do Estado para 2019 para "alocar mais verba ao ICNF destinada a intervenções de emergência, manutenção e recuperação das Matas Nacionais", que foram duramente atingidas pela passagem do furacão Leslie por Portugal e pelos incêndios de 2017.