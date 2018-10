Actualidade

Os vereadores da oposição na Câmara de Évora acusaram hoje a maioria CDU de "falta de transparência" num contrato com uma associação cultural, mas o presidente do município garantiu a normalidade do processo.

"Pareceu-me um processo pouco transparente" o facto de a câmara ter contratado uma associação "que é concorrente" ao Centro Dramático de Évora (Cendrev), "com sede no mesmo espaço", o Teatro Garcia de Resende, e "com alguns dos seus responsáveis", afirmou hoje à agência Lusa o vereador do PSD, António Costa da Silva.

O caso, discutido na mais recente reunião de câmara por iniciativa de Costa da Silva, foi despoletado pelo deputado municipal Bruno Martins, eleito pelo Bloco de Esquerda, que publicou nas redes sociais detalhes do contrato em causa e uma cópia da constituição da Domínio Afirmativo - Associação Cultural.