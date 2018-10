Actualidade

O deputado socialista Carlos Pereira, escolhido pelo Governo para vogal da Entidade Reguladora do Setor Energético (ERSE), garantiu hoje que não será "influenciado por opiniões ou indicações" do executivo, rejeitando as críticas de falta de isenção.

"Não sou alguém que possa ser influenciado por opiniões ou indicações da tutela", disse Carlos Pereira, em audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.

Ainda assim, o responsável assegurou que, se for eleito para vogal da ERSE, irá cumprir "as orientações do Governo que são traduzidas em lei".