OE2019

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considerou hoje insuficientes as medidas de apoio às empresas e de estímulo ao investimento privado inscritas na proposta de Orçamento de Estado para 2019 (OE2019).

"As propostas apresentadas no domínio do turismo [no quadro do OE2019] não refletem a sua importância para o desenvolvimento do país", refere a CTP em comunicado, lembrando que "são essenciais" para o crescimento económico português.

O presidente da CTP, Francisco Calheiros, entende que se mantém uma sobrecarga fiscal "muito penalizadora" para as empresas.