Actualidade

A polícia angolana anunciou hoje que, desde o início da "Operação Transparência", a 25 de setembro, já "abandonaram" o país 261.713 cidadãos estrangeiros em condição irregular, maioritariamente das províncias fronteiriças com a República Democrática do Congo (RDCongo).

Os dados foram avançados pelo porta-voz da operação, comissário António Bernardo, num comunicado destinado a fazer o balanço da visita de uma delegação multissetorial dos órgãos de defesa e segurança a vários municípios das sete províncias onde decorrem as ações de fiscalização - Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Bié, Uíge e Zaire.

A operação envolve efetivos da Polícia de Guarda Fronteiras, do Serviço de Investigação Criminal e do Serviço de Migração e Estrangeiros, entre outros órgãos afetos ao Ministério do Interior, e visa pôr cobro a "atos sistemáticos de violação das fronteiras do país e da entrada e exploração ilegal de diamantes".