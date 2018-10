Actualidade

Os lesados do Banif promovem uma manifestação na quinta-feira junto ao Centro de Congressos da Madeira, aproveitando a presença no Funchal do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que participa na abertura da Conferência das Regiões Periféricas.

"A manifestação, marcada para as 13:00, visa alertar para as grandes responsabilidades do Estado português no drama dos lesados e também a displicência da Comissão Europeia", indicou a Associação de Lesados do Banif Obrigacionistas e Acionistas (ALBOA), sublinhando que o protesto é "potenciado" pela presença de Marcelo Rebelo de Sousa e dos representantes dos países europeus, nomeadamente o comissário português Carlos Moedas.

A ALBOA revelou, por outro lado, que vai intentar uma ação contra a Comissão Europeia, por procedimentos prejudiciais aquando da resolução do banco.