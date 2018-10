Actualidade

Dezanove canções de cinco ativistas sul-americanas preenchem o espetáculo "Mulheres do Sul" que Adriana Queiroz concebeu e que, a 27 de novembro, leva ao palco do Teatro Ibérico, em Lisboa, com Lara Li e Luanda Cozetti.

"Um espetáculo que não é político, mas poético, e pretende dizer 'basta' às ditaduras que ameaçam voltar a implantar-se no mundo", disse Adriana Queiroz à agência Lusa, sublinhando tratar-se de "um repertório que não integra canções de intervenção".

Temas interpretados por Elis Regina, Maria Bethânia, Chavela Vargas, Violeta Parra e Mercedes Sosa preenchem o espetáculo, com o qual Adriana Queiroz pretende "chamar a atenção de todos para o que se passa na América do Sul".