Actualidade

Cinco partidos políticos sem assento parlamentar da Guiné-Bissau defenderam hoje, em conferência de imprensa, que as eleições legislativas se devem realizar em fevereiro de 2019, tendo em conta a "deriva em que o processo eleitoral se encontra".

"Para que as eleições possam merecer o atestado de livres, justas e transparentes, devem ser tomadas todas as medidas de salvaguarda e deverão ser reprogramadas, eventualmente, para fevereiro de 2019", afirmou Silvestre Alves, do Movimento Democrático Guineense (MDG).

Os cinco partidos propõem também que as eleições presidenciais se realizem em novembro de 2019.