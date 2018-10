Actualidade

O realizador Miguel Gomes vai presidir ao júri internacional da 63.ª semana Internacional de Cinema de Valladolid (Seminci), cuja abertura decorrerá no sábado e que tem Portugal como país convidado, informou hoje a organização do certame.

Além de Miguel Gomes, o júri internacional, que atribui a Espiga d'Ouro, prémio principal do festival, integra a realizadora argentina Lucía Cedrón, a atriz espanhola Bárbara Goenaga, a holandesa Inge de Leew e a húngara Marta Menye, programadoras do International Film Festival de Roterdão e do Departamento Internacional do Fundo de Cinema Nacional Húngaro, respetivamente, e o guionista, realizador e produtor espanhol Manuel Pérez Estremera.

A Seminci contará com mais cinco jurados oficiais, correspondentes às secções Ponto de Encontro, Tempo de História, Doc. Espanha, Castela e Leão (de curtas e longas-metragens) e Espiga Verde, além de integrar outros jurados constituídos por diferentes organizações e coletivos que atribuirão prémios como o da Juventude o da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci).