Actualidade

A paralisação de uma parte da mina de carvão de Moatize, na província oeste de Tete, Moçambique, está a ter um impacto reduzido na produção, disse hoje à Lusa fonte da empresa responsável pela exploração.

A Vale mantém paralisado "um terço das suas operações", correspondente a "uma de quatro secções da mina de Moatize, com impacto reduzido na sua produção", referiu fonte oficial.

A multinacional brasileira reitera que "mantém um diálogo aberto com as comunidades sobre as questões apresentadas" e que no dia 05 de outubro conduziram a protestos - e consequente paragem parcial dos trabalhos.