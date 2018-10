Actualidade

A consultora International Strategic Analysis (ISA) defendeu hoje a redefinição das fronteiras dos países africanos, considerando que este é o mais importante impedimento de longo prazo ao desenvolvimento económico do continente, a par de outros cinco fatores políticos.

"Para além de mais integração regional e de líderes menos corruptos e mais bem preparados, os países africanos precisam de estabilidade interna", dizem os analistas, notando que vários fatores "levantam o mais importante assunto que África terá de enfrentar a longo prazo", e que é a questão das fronteiras, dizem os analistas numa nota enviada aos investidores, e a que a Lusa teve acesso.

"Está bem documentada a forma como os países e as fronteiras da África atual são construções artificiais, criadas pelos antigos poderes coloniais sem preocupações com as pessoas que vivem, ou foram divididas, por essas fronteiras", argumentam os analistas, acrescentando que "quem se opõe à reconstrução de fronteiras com base no caos de curto prazo que se seguiria não está a considerar os enormes benefícios a longo prazo, principalmente tendo em conta o atraso de África relativamente a outros países emergentes noutras partes do mundo".