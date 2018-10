Actualidade

A representante da União Europeia em Cabo Verde disse hoje que o novo acordo de pesca é bom para ambas as partes e reflete a realidade e as ambições do país africano na área da economia azul.

"É um acordo que reflete a realidade e ambições de Cabo Verde na área da economia azul. É um acordo bom para ambas as partes, foi o melhor acordo possível", disse Sofia Moreira de Sousa à agência Lusa, na cidade da Praia, após uma apresentação do Governo do novo acordo de pesca entre Cabo Verde e a União Europeia, que foi assinado na sexta-feira.

Sofia Moreira de Sousa disse que o novo protocolo representa ainda um "esforço acrescido" da União Europeia em desenvolver a frota pesqueira e as capacidades técnicas de segurança de Cabo Verde, tal como está estipulado na Parceria Especial entre as partes.